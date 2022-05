Nina Moric spiega perché ha perso i contatti col figlio Carlos: 'Da due mesi ha deciso di andare a vivere dal padre e...'

Nina Moric è sconvolta. Dopo la lite con l’ex marito, evaso dai domiciliari e piombato a casa sua a Milano per chiederle dei soldi che, stando alle parole del 48enne, lei gli dovrebbe, racconta al Corriere della Sera l’accaduto. “Fabrizio Corona mi chiede soldi? Veramente li deve lui a me”, sottolinea la showgirl, che ora intende denunciarlo per calunnie. Poi spiega perché ha perso i contatti col figlio Carlos, 20 anni. “Da due mesi ha deciso di vivere dal padre”, svela. Ne è addolorata.

“Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri. Ora è tutto nelle mani del mio legale, intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano”, fa sapere la showgirl 45enne. Quando le si domanda se in casa con lei, durante lo scontro con Corona, ci fosse il figlio, chiarisce amaramente: “No... Due mesi fa ha deciso di andare a vivere con il padre. Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà. Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti, compresi i miei genitori e i parenti croati. Il mio augurio per lui è che sia sereno e felice”.

Nina Moric su Carlos Maria chiarisce ancora: “Non risponde più alle chiamate dei suoi compagni di scuola, che magari fanno delle rimpatriate e vorrebbero invitarlo. Chiamano me per dirmelo. Non risponde nemmeno a me. Io vorrei che cominciasse con l’università e tutto, perché essendo lui umanista ha una mente speciale: è uno spreco che non faccia niente in questo momento. Ma le dinamiche dove abita ora sono diverse da come vivo io: al padre piace molto apparire, io invece voglio occuparmi della profondità”.

La croata non va a casa di Fabrizio a trovarlo: “A parte che non sono benvenuta, lì, ma questo non è che poi mi tocchi in prima persona... Non voglio nemmeno io entrare in quella casa, è un ambiente che non coincide con il mio stile di vita. Fabrizio non lo vedo nemmeno più come mio ex marito, non ho nessun legame emotivo nei suoi confronti, né amore né odio. Completa indifferenza: come parlare di un estraneo. Ho tagliato questo cordone ombelicale per il mio bene e adesso mi ha coinvolto in una situazione molto sgradevole per la quale devo procedere con il mio legale”.

La Moric non vede Corona come un buon genitore: “Non è uno spermatozoo a fare di te un padre. Fabrizio ha una forte personalità di padre-padrone, che mi auguro risvegli il leone che è in Carlos. Con lui abbiamo sbagliato tutti, ma ora è un uomo, ha vent’anni, ha centomila possibilità diverse di realizzare la sua vita, ha un carisma invidiabile. Il Signore le battaglie più difficili le affida ai suoi guerrieri più forti”.

