Sono volate grida e parole pesanti durante la diretta di ‘Live – Non è la D’Urso’ tra Nina Moric e Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, l’ex della showgirl di origini croate. Durante la puntata del programma di Canale5 Nina ha rivelato anche che è stata depositata una denuncia nei confronti dell’ex gieffino in seguito alle violenze che sostiene di aver subito da lui nel corso degli anni.

L’ex modella 43enne ha accusato la signora Loredana e il figlio di aver sfruttato il suo nome per entrare nel mondo della tv: “Mi chiamavi e volevi partecipare ad alcuni programmi come il Grande Fratello. Tutto questo teatrino che avete fatto è stato organizzato grazie al fatto che lui era il fidanzato con me, Nina Moric”. “L’ho mantenuto per cinque anni, altro che imprenditore! Adesso basta”, ha aggiunto visibilmente alterata. “Ho conferito mandato al mio avvocato che ha raccolto le prove e la denuncia ora è stata depositata”, ha poi spiegato.

Durante una colluttazione lo scorso dicembre sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio di Nina Moric, avuto con Fabrizio Corona, Carlos. “Dopo quel fatto è stato anche al pronto soccorso”, ha rivelato la madre. Nina ha poi confessato che tornare con Luigi Mario Favoloso dopo la partecipazione di quest’ultimo nel 2018 al Grande Fratello, dove a suo dire avrebbe dato prova di scarsa serietà, fu un grande errore. “Continuare a stare con lui è stato un errore che ammetto, per me era un periodo delicato perché Carlos non c’era”, ha proseguito parlando con la D’Urso.

Poi ha detto anche di essere in contatto con il suo ex marito: “Fabrizio non la vive bene questa situazione. Non so se Luigi non vuole tornare perché ha paura di lui, ma non deve avere paura di lui, però deve avere paura della giustizia”. “Mi ha picchiato almeno cinque, sei, sette volte. Carlos una volta sola”, ha sottolineato. “Fabrizio lo vedo leggermente cambiato. Lo voglio ringraziare per il suo supporto morale. Con suo figlio Carlos sta recuperando il tempo perduto. Carlos lo adora, con lui è sereno, anche se in questo momento vive con me”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/1/2020.