Nina Moric sta male. Il figlio Carlos Maria Corona non vive più con lei. Il ragazzo ha deciso di andare a vivere con suo padre Fabrizio Corona, sempre a Milano. E a quanto pare non vede la madre da molto tempo. La modella di origini croate si è sfogata sul social spiegando che la mancanza del ragazzo la sta “divorando”. In un post ha scritto: “Figlio mio quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. Il mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando… ho deciso di compatirmi un po’ […] Lo sapevi che chi si appartiene si ritrova anche quando ci si è persi quasi del tutto”.

“Cerca di far capire che non sei tu che devi essere padre, ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso. Ecco figlio mio ti ringrazio per avermi resa orgogliosa di essere tua madre. Mi manchi da morire, finché non ci rivedremo di nuovo… per l’eternità”, ha aggiunto.

Poi ha fatto sapere anche di aver preso un gatto che si chiama Moon. “Finalmente è arrivato Moon, vorrei tanto fartelo conoscere, alla fine l’abbiamo voluto insieme. Anche lui è magico, gli ho parlato di te… ma credo che lui ti conosca già”, ha concluso rivolgendosi sempre a Carlos.

Ad un utente che su Instagram le chiedeva come mai Carlos fosse andato a vivere con il padre, la risposta di Nina è sembrata essere molto sicura. “Perché ha 18 anni e quindi decide lui dove vivere, probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 7/9/2020.