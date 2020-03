Nina Moric sta affrontando un percorso per migliorare la propria salute mentale. La showgirl ne ha parlato apertamente sul social, dove ha spiegato anche di pensare che ammettere le difficoltà personali possa aiutare chi sta vivendo una situazione simile. Rispondendo ad un utente che l’aveva attaccata, ha fatto sapere: “Sto facendo una terapia che cura i traumi. Per non bastare, frequento anche un bravo psichiatra, il dott. Fabio Vercesi”.

“Stare male purtroppo succede a molte persone, ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi non per me, ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e si stanno facendo curare”, ha poi aggiunto la 43enne, che è mamma di Carlos, 17 anni, nato dal matrimonio con l’ex marito Fabrizio Corona.

Nina, che dalla fine dello scorso anno è tornata single dopo la rottura traumatica con Luigi Mario Favoloso, ha poi smentito di essere di nuovo innamorata. E soprattutto ha negato di avere una relazione con Ezio Denti, il criminologo della macchina della verità del programma ‘Live – Non è la D’Urso’. Quando le è stato chiesto se lo stia frequentando, ha replicato: “Assolutamente no!”.

Scritto da: la Redazione il 18/3/2020.