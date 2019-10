Nina Senicar è incinta di 9 mesi. La bella 33enne ma messo a nudo la sua gravidanza, mostrando il pancione senza veli, già all’ottavo mese di gestazione, finendo sulla cover di Hello. Ora, via social, svela il nome della bimba che nascerà, la sua prima figlia: si chiamerà Nora .

Manca poco al parto, Nina Senicar è ancora più bella da mamma. Non vede l’ora di abbracciare la sua piccola, molto desiderata insieme al compagno Jay Ellis, a cui la showgirl è legata dal 2015. La serba vive con lui a Los Angeles, si è trasferita in California, negli States, dal 2012. Negli Usa lavora principalmente da attrice e in privato frequenta molte altre famose, come lei. Una su tutte: Elisabetta Canalis, sua grande amica.

L’uomo che le sta accanto, Jay Ellis, è stato definito da Nina Senicar un “punto fermo”. E’ insieme all’artista affermato, anche lui attore, che ha deciso di avere un figlio, frutto dell’amore che li tiene uniti in un sentimento che ormai perdura da tempo. Ora sa che è una femmina quella che sta per arrivare e non aspetta altro che tenere tra le braccia sua figlia e coccolarla. Sono gli ultimi giorni che la sente muoversi dentro di lei: l’ansia di poterla guardare negli occhi cresce ogni ora di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2019.