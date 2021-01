Nina Soldano lascia il ruolo di Marina in 'Un Posto al Sole': ecco perché

Nina Soldano lascia l’amatissimo ruolo di Marina in “Un Posto al Sole”. Gli spettatori sono costretti a dire addio all’iconico personaggio nella soap dal 2003 dopo oltre 17 anni. I fan insorgono per la decisione presa. Tante le proteste del pubblico, l’attrice 57enne interviene e chiarisce sul social. Ecco perché non ci sarà più.

Non si sa ancora se sarà definitivo o con il tempo tornerà. Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana Marina ha lasciato Napoli. "Adesso io e Fabrizio riprenderemo da dove ci eravamo fermati. Ci sposiamo”, ha spiegato la bella imprenditrice. Intanto sullo schermo scorrevano le scene più pregnanti della soap con protagonista la donna, lei intanto metteva i bagagli in auto. Roberto Ferri, a cui è stata legata, è arrivato appena in tempo per vederla andare via. ”Addio Marina”, ha sussurrato.

VIDEO

I fan hanno protestato: la notizia della scomparsa di Marina li ha lasciati con l’amaro in bocca. Tantissimi i commenti di protesta. "Ma torna Marina vero? Se il 2021 inizia già così non va per niente bene! Una colonna portante di UPAS che va via così, senza nemmeno prepararci all’idea no eh”, si legge. E ancora: “E' stata devastante, la scena più toccante dei miei 24 anni di un posto al sole. Ritorna…”; ”Un posto al sole senza le colonne portanti non è la stessa cosa, e Marina è una di quelle!”.

Nina Soldano decide di intervenire in prima persona e scrive: “Buongiorno a tutti! Vorrei chiarire un paio di cose: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando, io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me…non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2021.