Nino Frassica festeggia la fine della quarantena con un vero e proprio colpo di testa. Si rasa a zero e si fa un’incredibile cresta bionda. Cura il suo nuovo look tutto da solo a casa, poi in tv, da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dove è uno degli ospiti fissi, lascia conduttore, ospiti e spettatori a bozza aperta.

Il comico, attore e ‘bravo presentatore’ 69enne spiazza con la sua cresta bionda da mohicano. Si è ossigenato la chioma seguendo l’esempio di Robert De Niro in “Taxi Driver”. Sul social ironizza e scrive: “Robert De Nino”.

In diretta televisiva dissacrante come al solito Nino Frassica parla proprio degli hair stylist. “Da domani riaprono i parrucchieri. Avranno forbici e pettini lunghi due metri, in modo da mantenere le giuste distanze. Ci saranno forti sconti per le clienti che hanno i capelli lunghi più di un metro”, sottolinea scherzando. Per lui nessun problema invece: ha preferito fare da solo.

Il colpo di testa lascia di stucco, Nino lo sa e si diverte: celebra la fine del lockdown a modo suo, magari presto tornerà alla solita acconciatura, con tanto di tinta scusa sui capelli ormai ingrigiti. O forse il platino lo conquisterà definitivamente, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2020.