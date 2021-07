Per la nipote di Lady Diana meglio l'Italia che l'Inghilterra: nozze nel Lazio e abito 'made in Italy'

La nipote di Lady Diana sceglie l’Italia, bocciando l’Inghilterra per le sue nozze. In Gran Bretagna in questo 2021 la primavera e l’estate non si sono praticamente mai viste: piove da giorni e giorni e non sono previsti grandi miglioramenti. Kitty Spencer, però, non se ne preoccupa: il suo matrimonio nel Lazio con un abito rigorosamente ‘made in Italy’ è stato illuminato dal bel tempo e da un clima caldissimo nel weekend.

La bionda 30enne ha sposato Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei. Ha detto di sì al 62enne a Frascati, nella splendida Villa Aldobrandini, in passato dimora dei papi. Ben centosettanta gli invitati che hanno iniziato ad arrivare verso le 17,30. Tra loro Sir Elton John, la cantautrice Pixie Lott, Emma Thynn, Marchesa di Bath, e Andrea Bocelli.

La socialite e modella ha fortemente voluto un abito in pizzo a collo alto di ispirazione vittoriana cucito tutto a mano e firmato da Dolce e Gabbana, i suoi stilisti preferiti.

Loro anche gli altri vestiti principeschi indossati prima e dopo la cerimonia. Sono stati 5 in totale: il primo, indossato per la cena di venerdì in tulle celeste ricamato con fiori; il secondo è quello della cerimonia; il terzo, per la cena, in organza con bustino e gonna larga dipinta a mano; il quarto il vestito per il party dopo cena: un tubino fasciante al polpaccio; il quinto quello sfoggiato a Villa Aurelia domenica mattina.

Kitty ha trascorso la settimana prima dei fiori d’arancio in Toscana: è stato un lunghissimo addio al nubilato insieme agli amici. Poi le nozze. Non è stato il padre, il conte Spencer, ad accompagnarla all’altare, ma i fratelli Louis Spencer, visconte Althorp e Samuel Aitken. Presenti anche le sorelle, le gemelle Eliza e Amelia. Tra gli invitati, i tre figli adulti del marito, nati da un precedente matrimonio.

Smoking bianco per lo sposo. La coppia ha brindato con gli ospiti, poi uno spettacolo pirotecnico magnifico e danze fino a tarda notte per un matrimonio da fiaba indimenticabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/7/2021.