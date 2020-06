Noemi è dimagrita tantissimo grazie al metodo Tabata: ecco in cosa consiste

Noemi è dimagrita tantissimo, tutto merito del metodo Tabata, come confessa lei stessa. La cantante 38enne, all'anagrafe Veronica Scopelliti, posta lo scatto della sua prova costume per l’estate 2020 e lascia tutti a bocca aperta: tonica e con tanti chili in meno si gode in pieno relax la campagna e scrive: “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”.

I fan sono stupefatti. “Ma non sei tu nella foto”, gli scrive un follower. L’artista replica: “Giuro che sono io” . La sua rimise en forme è fenomenale grazie a un allenamento che trasforma il tuo fisico.

Noemi aveva già perso peso quando si era messa a dieta qualche anno fa, in vista del matrimonio con il suo bassista, Gabriele Greco. Ora segue un’alimentazione sana consigliata dal nutrizionista, ma con il metodo Tabata ha raggiunto risultati incredibili durante la quarantena. Questo tipo di training, chiamato anche Guerrilla cardio, è una forma molto intensa di workout cardiovascolare anaerobico in Interval training.

Il metodo Tabata è stato ideato negli anni ’90 dall’omonimo scienziato giapponese, E’ un allenamento HIIT intervallato ad alta intensità molto indicato per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza. Dura pochi minuti ma ti fa arrivare ai limiti, quindi non è adatto per chi è in forte sovrappeso, chi ha problemi cardiaci e altre patologie e chi non ha mai fatto sport.

E’ l'ideale per perdere chili, dato che stimola il metabolismo e fa bruciare più grassi. Il corpo lavora alla massima velocità per 20 secondi, seguiti da 10 secondi di pausa: in genere in soli 4 minuti si eseguono otto intervalli così. Lo si fa per 5 giorni a settimana e i risultati, a quanto pare, arrivano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2020.