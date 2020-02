Noemi Letizia ha un nuovo fidanzato, Luigi Oliva, l'ex di Pamela Prati

Serena Rutelli ancora innamorata di Prince

Serena Rutelli è ancora innamorata di Alessandro Zorresi, detto Prince. La giovane lo ha raccontato a ‘Vieni da me’, programma di Raiuno. Intervistata da Caterina Balivo ha spiegato che la loro relazione si è conclusa dopo due anni, senza entrare nel dettaglio dei motivi che hanno portato alla rottura, ma aggiunto di provare ancora amore verso l’ormai ex fidanzato. Nonostante questo non sa se torneranno mai insieme. Forse a decidere per l’addio è stato lui, anche se non c’è la conferma che sia andata così...

