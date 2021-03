Noemi ha sorpreso tutti con la sua nuova forma fisica. A Sanremo ha stupito col suo nuovo look: in formissima è elegante e sensuale. La rossa a La Gazzetta dello Sport spiega: “Ecco come sono rinata”. E rivela quanti chili ha perso e come ha fatto.

“Sono una persona equilibrata, ma a volte succede di trovarsi in vicoli ciechi, avevo perso un po’ di passione per me stessa, mi sentivo ripetitiva, neanche la musica mi aiutava più. Così ho cominciato a lavorare su di me, a uscire dal guscio, a cercare una formula nuova. Io sono un tipo sbrigativo, il lockdown mi ha aiutato a riflettere, mi ha imposto di guardarmi allo specchio e rimettermi in gioco, a cercare la mia identità di persona e musicale”, sottolinea la cantante, in gara tra i Big con “Glicine”, brano del suo nuovo album “Metamorfosi”.

Ha iniziato il suo percorso pensando alla testa: “Prima ho curato il mio rapporto psicologico con il cibo, mi sono affidata alla dottoressa Monica Germani, perché se non c’è un cambiamento interiore la dieta non fa effetto”. Poi è passata all’allenamento fisico, senza il quale non sarebbe arrivata all’obiettivo.

“Tanto allenamento, in un anno e mezzo sono dimagrita quindici chili. Mi sono data al Tacfit (Tactical Fitness, ndr), una disciplina che prevede ventuno protocolli, una gran varietà di esercizi, ha un taglio militare, che è nelle mie corde, ma è anche divertente”, confida l’artista.

Noemi spiega pure com’è strutturato l’allenamento: “Si tratta di esercizi a corpo libero ed altri con attrezzi tipo anelli, elastici, corde, parallele, kettlebells e il clubbels, un attrezzo specifico per il Tacfit. Mi ha seguito il personal trainer Carlo Di Stefano, bravissimo”.

La 39enne, tra le interpreti più amate del panorama musicale italiano, manda un messaggio chiaro a chi, come lei, vuole cercare di essere diversa: “In questi casi è fondamentale affidarvi a specialisti, fatevi aiutare nello spirito, non sentitevi mai soli: il mio principio è 'vai bene solo se vai bene a te'. Ci si può sentire leggeri in un corpo burroso o forti in un fisico esile, non si tratta solo di estetica, l’importante è essere come si vuole e come vogliamo essere percepiti dagli altri”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/3/2021.