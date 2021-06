Svelato il nome della figlia di Fabio Fulco: ecco come si chiama

Finalmente è stato svelato il nome della figlia di Fabio Fulco, è la mamma, Veronica Papa, a rivelare come si chiama la bambina avuta dall’attore, venuta alla luce domenica 27 giugno: per la piccola è stato scelto un nome particolare, Agnes.

L’attore napoletano 50enne e la giovane compagna 26enne sono al settimo cielo, si tengono stretta la loro prima figlia fortemente voluta, desiderata e già molto amata. “Ieri mattina ho collaborato con Dio per la realizzazione di un miracolo. Agnes”, scrive la neomamma, pubblicando la prima foto della bimba.

“Amore sei stata bravissima. Sei una DONNA e mi hai reso l'uomo più felice del mondo! Da ieri non mi fa paura più nulla....sono in Paradiso!!!! Ti amerò finché avrò vita!!!”, commenta l’artista sotto il post della Papa.

Agnes è nata a Napoli all’ospedale Fatebenefratelli, nel quartiere Posillipo, dove Fabio Fulco ha da qualche tempo acquistato una casa. Veronica Papa, pochi giorni prima del parto, aveva raccontato tutta la sua emozione per la cicogna imminente: “Mancano pochi giorni alla nascita della piccola e posso dire che questa gravidanza è stata magica. Sono stati mesi incredibili, dove ho riso tanto e pianto tanto. Sono stata bene sia psicologicamente che fisicamente. Mi sono sentita felice. Si, felice per davvero. Quando ho fatto il test, già sentivo questa vita dentro di me e soprattutto quando ho iniziato a sentirla muovere si è instaurata una connessione così profonda, così forte, che sono sicura non dimenticherò mai. Non sappiamo ancora come sarà la vita in 3, ma siamo già sicuri di una cosa...abbiamo bisogno proprio di Te per completare la nostra Famiglia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2021.