''Non ho soldi da parte'': Giampiero Mughini dimenticato dalla tv dopo l’arrivo della malattia, costretto a vendere libri

Lo scrittore 84enne da un anno ha scoperto di avere una malattia rara

Da allora non viene più chiamato in tv e questo è un problema economico

Ha spiegato al Corsera di non avere soldi da parte, ma che la vita costa cara

Così ha deciso di mettere in vendita alcuni libri preziosi della sua collezione

Giampiero Mughini non ha soldi da parte ed è costretto ora a vendere alcuni libri preziosi della sua collezione.

Lo scrittore, giornalista e volto tv siciliano, trapiantato a Roma da decenni, lo ha detto al Corriere della Sera. Dopo aver scoperto una malattia rara che non gli permette di fare più certe cose, in tv hanno smesso di chiamarlo.

A 84 anni però si è accorto di avere ancora bisogno di entrate extra per sostenere le spese (parla di bollette della luce da 1500 euro), così si è ritrovato a dover vendere alcuni libri di valore acquistati nel tempo.

“Da un anno non sto molto bene, ho una strana malattia di cui non ricordo il nome, una malattia rarissima, che mi fa sentire costantemente molto stanco, e insomma certe cose posso farle, altre no”, ha fatto sapere al quotidiano.

Giampiero Mughini, 84 anni, ha bisogno di entrate extra dopo aver scoperto di avere una malattia rara perché in tv non lo chiama più nessuno a lavorare

“Sapendo della mia malattia non mi chiama più nessuno ma io sarei assolutamente in grado di andare ad un talk show. Non potrei più fare programmi come Il Grande fratello ma un talk show lo farei di corsa se mi chiamassero. Prenderei un taxi e ci salterei su. Amo la televisione, mi è sempre piaciuto farla”, ha aggiunto.

Ha però voluto sottolineare che il suo problema non è quello di mettere cibo in tavola, per fortuna. Ma la vita costa comunque cara.

“Chiariamo, non è che non ho i soldi per mangiare, ma non ho risparmiato molto nella mia vita, ho speso sempre tutto quello che ho guadagnato perché ho comprato cose belle. Non ho soldi da parte e oggi i quattrini ci vogliono per continuare a condurre una vita tranquilla. Solo di luce arrivano bollette sui 1500 euro”, ha proseguito.

Ora ha quindi deciso di vendere la sua collezione di prime edizioni del Novecento letterario italiano. Pezzi rari molto costosi (parla anche di diverse decine di migliaia di euro).

“La vendo per denaro ovviamente, perché è venuto a mancare il 60 per cento delle mie entrate”, ha fatto sapere.