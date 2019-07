Nunzia Sansone durante la seconda puntata di "Temptation Island" sembrava decisa a troncare la sua relazione di 13 anni con Arcangelo Bianco dopo aver visto il suo comportamento ( ha cercato di baciare una tentatrice e non ha negato di averla più volte tradita). Poi, però, come anticipato, ha chiesto un altro falò di confronto che è andato in onda durante il terzo appuntamento con il programma condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia. La ragazza ha implorato il fidanzato di tornare insieme e il web si è scatenato. Il suo atteggiamento non è piaciuto: "Cercasi dignità per Nunzia", si legge tra i vari commenti.

"Non ho sto qui per giudicarti come ho sempre fatto - ha esordito Nunzia durante il falò di confronto con Arcangelo - sono qui perché questi giorni mi sono serviti più di quelli trascorsi in villaggio. Ho capito che per come ero diventata era giusto che tu pensassi che il sentimento fosse diminuito. Ho capito che ero sempre pronta a fare la guerra. Stasera facciamo il gioco della verità". "La verità - ha risposto Arcangelo - è che io non ti merito. Non meriti chi sono. Quello che hai visto è un uomo di me*da. In tutti questi anni mi sono sforzato ma non riuscirò mai a renderti felice. Mi sono stancato di non riuscire a farti stare bene ma non riuscirò mai a farlo. Tu non puoi vivere pensando a me, ma io sono questo e non vado bene per te. Siamo arrivati ad un punto in cui non posso farti soffrire più. Quello che hai visto mi ha fatto stare male".

Nunzia ha replicato accusando se stessa di non essersi comportata da fidanzata ma da giudice. Arcangelo, però, l'ha interrotta: "Io ti devo stare lontano - ha detto - Sei la compagna perfetta, ma perché ti devo maltrattare?".

La ragazza ha cercato di non arrendersi all'evidenza. Ha supplicato il fidanzato di dare una seconda possibilità alla loro storia: "Nunzia allora non hai capito il mio discorso - ha risposto il ragazzo - Bisogna essere realisti nella vita, la strada più facile è quella della bugia, ma io non faccio un passo indietro. Voglio tu sia felice. Ora come ora ti farei solo del male, devo sparire". "Non è meglio che stiamo da soli e ragioniamo insieme?", le parole di Nunzia. Ma la risposta è stata negativa.

Arcangelo ha deciso di lasciare "Temptation Island" da solo. Nunzia lo ha rincorso, lo ha baciato piangendo. Lo ha implorato. E' dovuto intervenire Filippo Bisciglia che alla ragazza ha detto: "Sei forte, dagli e datti anche tu una possibilità". Intanto i telespettatori hanno fortemente criticato sui social il comportamento di Nunzia: "Nunzia is the new Welcome sullo zerbino", uno dei tanti commenti postati su Twitter.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/7/2019.