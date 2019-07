La seconda puntata di "Temptation Island" ha visto vacillare, e di parecchio, la relazione tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. La coppia, insieme da 13 anni, dopo un falò di confronto, ha lasciato il programma separatamente. Ma forse non è tutto perduto.

A determinare lo screzio è stata la vicinanza di Arcangelo alla tentatrice Sonia Onelli. Bianco, pensando di non essere ripreso, ha anche cercato di baciare sulle labbra la ragazza che è apparsa riluttante. Inoltre Arcangelo, durante l'esterna, non ha smentito Sonia quando ha lasciato intendere che nel corso degli anni ha ripetutamente tradito la fidanzata.

La Sansone dopo aver visto i vari video ha chiesto un confronto con Bianco. Arcangelo non voleva incontrarla ma dopo l'insistenza di Filippo Bisciglia ha ceduto. Inizialmente il ragazzo ha negato di aver baciato la tentatrice ma poi è stato messo alle strette dal filmato. Alla fine Nunzia ha deciso di abbandonare il gioco. Arcangelo si è detto d'accordo con lei.

Dopo qualche giorno di riflessione, però, la Sansone ha deciso di avere un nuovo colloquio con Bianco per capire se possono superare i loro problemi insieme. Per sapere come è andata bisogna aspettare la terza puntata di "Temptation Island".







