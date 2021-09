La nuova compagna di Gigi D'Alessio incinta mostra per la prima volta il pancino sul social: foto

La nuova compagna di Gigi D’Alessio incinta mostra per la prima volta il pancino sul social. Pubblica una foto in cui è immortalata a figura intera sul suo profilo Instagram e l’accompagna con un’emoticon che non lascia più spazio ai dubbi: un peperoncino, metafora del bebè in arrivo. Denise Esposito, 28 anni, giovane avvocatessa napoletana, regalerà all’artista partenopeo 54enne il quinto figlio.

D’Alessio approva lo scatto condiviso e senza più nascondersi le scrive : "I love you”. Accompagna le sue parole con tantissimi cuori. Il loro amore ora è alla luce del sole, nonostante Anna Tatangelo.

Secondo Dagospia i rapporti tra la 34enne nata a Sora e Gigi sarebbero tesi a causa del trasferimento del cantautore a Napoli, per seguire più da vicino la gravidanza della fidanzata. “Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei”, scrive il portale.

Denise Esposito e Gigi D'Alessio si sarebbero conosciuti durante un evento a Capri durante l’estate 2020. La Esposito sarebbe entrata ufficialmente in famiglia dal dicembre scorso, accolta con grande calore dalla ‘tribù’ dei D’Alessio. Gigi è già padre di Claudio, 32 anni, Ilaria, 28, e Luca, 18, avuti dalla ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 11 anni, avuto dalla Tatangelo. E’ anche nonno di due splendide nipotine, figlie del primogenito: Noemi, 11 anni, e Sofia, nata ad agosto 2020. Il suo quinto figlio, di cui non si conosce ancora il sesso, dovrebbe venire alla luce in autunno inoltrato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/9/2021.