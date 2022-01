La nuova fidanzata di Luca Onestini pazza d’amore: 'Nessuno come te’

La nuova fidanzata di Luca Onestini sembra davvero pazza d’amore per il bell’italiano. La donna, Cristina Porta, giornalista spagnola che ha conosciuto Luca durante la partecipazione al programma ‘Secret Story’ di Telecinco, ha voluto fare una dedica d’amore all’emiliano in occasione del suo compleanno.

Pochi giorni fa infatti, il primo gennaio, Onestini ha spento 29 candeline. Pubblicando due foto in cui due si baciano in riva al mare a Marbella, Cristina ha scritto su Instagram: “Non c’è nessuno come te. Congratulazioni alla persona più speciale che abbia mai incontrato nella mia vita. Ti amo da pazzi”. Tra i commenti al post ovviamente anche quello di Luca, che ha scritto: “La mia bella ragazza”.

VIDEO

La coppia dopo la fine del programma iberico, che è stato vinto proprio da Onestini, non si è praticamente più lasciata. Lui non è tornato in Italia per le Feste e ha preferito rimanere in Spagna. La brusca rottura con Ivana Mrazova della scorsa estate sembra solo un lontano ricordo.

Scritto da: la Redazione il 5/1/2022.