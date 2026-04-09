L’attrice commenta lo scatto di coppia postato dal presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia

Sotto arrivano pure i commenti della figlia della 48enne, Jolanda Renga, e del suo fidanzato, Filippo Carrante

Ci hanno preso gusto, evidentemente. Nuova foto a due per Ambra Angiolini e Pico Cibelli che non si nascondono più. Stavolta è lui a pubblicarla su Instagram, lei commenta e scrive: “Sei tanto bello, più del pane preferito e dei piedi di Martina Vascellari”. Ironicamente l’attrice fa riferimento alle estremità di una loro amica.

''Sei tanto bello'': nuova foto a due per Ambra Angiolini e Pico Cibelli che non si nascondono più

Nello scatto stavolta il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, coetaneo dell’ex stella di Non è la Rai, si vede bene in volto. E’ raggiante, Ambra è vicino a lui e lo bacia teneramente sulla tempia.

L’attrice commenta lo scatto di coppia postato dal presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia. Sotto arrivano pure i commenti della figlia della 48enne, Jolanda Renga, e del suo fidanzato, Filippo Carrante

Pico non scrive nulla, solo una serie di emoji tra cui non possono passare inosservati ben cinque cuori rossi. La Angiolini, invece, di cuore ne mette solo uno, ma regala il suo pensiero. Sotto spicca il commento della figlia maggiore dell’artista, Jolanda Renga, 22 anni (è mamma anche di Leonardo, 19 anni, anche lui nato dalla relazione con Francesco Renga). “Ma siete senza glutine?”, scherza la ragazza. Pure il fidanzato Filippo Carrante interviene. Il messaggio è enigmatico: “Venticello”. Cibelli replica con faccine che ridono. Ormai è entrato ‘in famiglia’.