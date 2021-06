Il nuovo conduttore di X Factor, Ludovico Tersigni, 25 anni, non ha nessun account social: 'Vi spiego perché'

Il nuovo conduttore di X Factor, al timone del talent show targato Sky dal prossimo settembre, Ludovico Tersigni, 25 anni, non ha nessun account social. Spiega il perché della sua scelta.

E’ assolutamente singolare per un ragazzo della sua età: attore amatissimo dai giovanissimi per le serie tv cult di cui è stato protagonista, Skam Italia e Summertime, Ludovico però ha deciso, con ponderazione, di non condividere il suo privato in Rete. Spiega le sue ragioni senza alcun problema. “Senza social sto benissimo”, chiarisce al Corriere della Sera.

Tersigni poi aggiunge: “Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli, finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più figa di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire. Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione, ti fa perdere credibilità, ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare”.

Ludovico ha brillantemente superato i vari casting ed è stato scelto per il ‘post’ Alessandro Cattelan, che ha detto addio al programma dopo 10 anni,. Sul suo debutto, ormai alle porte, dice: “Io preoccupato? Se non fossi un po’ preoccupato, sarei a metà tra un folle e un kamikaze. Ho letto un libro di Pino Cacucci che racconta di un anarchico che rivolgendosi ai cittadini di Parma parla di paura: la paura è il motore della vostra azione, la paura vi tiene vigili. Lo penso anche io: la paura è una grande forza; voglio raccoglierla e trasformarla in energia. Per me è una prima volta, mi sto preparando meglio che posso, ma so che ci saranno degli errori, è inevitabile”.

Ludovico Tersigni conterà sull’aiuto della sua famiglia: “Se chiederò consigli ad Alessandro Cattelan? Non so, sarebbero sicuramente utili, ma non lo conosco. Di solito mi confronto con i miei familiari, mia mamma, il mio papà purtroppo non c’è più, i miei zii, ma soprattutto mia cugina: lei è molto importante per me, sta per compiere 18 anni, ha uno sguardo sul mondo sempre aggiornato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2021.