Nuovo singolo per Giacomo Urtis: nel video di 'Gossip' Sonia Lorenzin, Denis Dosio, Giucas Casella e…

Giacomo Urtis esce con il suo nuovo singolo. “Gossip” è una fotografia eccentrica e un po' trash del mondo esagerato dello showbiz, di cui il chirurgo estetico delle star fa parte. Il 43enne aveva annunciato il suo nuovo brano da cantante lo scorso 20 maggio: non riesce proprio a stare lontano dal microfono. Tre anni fa ha avuto grande successo il brano "Tia", nel 2020 "Di Più" e ora con una canzone dal sapore ovviamente estivo Giacomo ci prende gusto. Anche il videoclip fa ballare: nel video un mare di famosi, da Sonia Lorenzin a Denis Dosio, passando per Giucas Casella.

“Gossip”, feat Leonardo Decarli, ha un cast pieno zeppo di ‘vipponi’. Giucas Casella, Sonia Lorenzini, Denis Dosio, Martina di Maria, Marina Evangelista, Alessio Perrone, Manuel di Bernardo, Francesco Chiofalo, Angelo Sanzio, Marco Scimìa, Ilaria Teolis, Antonella Burton, Francesco Vigliotti, Angelo Sonoro, Denise de Martino, Lorenzo Fiorentino, Gloria Ramos, Silvia Passerotti: tutti danzano sulle note del nuovo singolo di Urtis.

“Anche se non è vero io ti amo davvero, anche se non è vero, lo si fa credere. Nella vita reale serve mucho dinero, in vacanza ti porto a palazzo io e te. Gossip, gossip, per apparire, gossip gossip, qualche giornale, gossip gossip, che fa parlare di me e di te”, canta Giacomo.

E ancora: “Ospiti da Barbara D’Urso a dire la verità, tanti gli amori inventati, copertine per successo”.

Giacomo Urtis racconta un mondo effimero dove spesso il pettegolezzo, costruito ad arte, diventa un mezzo per avere più visibilità. Per farlo chiama a raccolta volti tv che, autoironici, si divertono a rimarcare in musica quello che molti già sanno: non è tutto vero quel che sembra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.