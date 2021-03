'La prossima volta ti menano': opinionista della D'Urso shock su Giulia Salemi

A Live - Non è la D’Urso arriva come un fulmine a ciel sereno la frase shock contro Giulia Salemi: “La prossima volta ti menano”. La pronuncia l'opinionista di Barbara D’Urso, Caterina Collovati. La donna attacca l’influencer 27enne, l’accusa in diretta tv: “Ci hai provato con mio marito!”. Parla di Fulvio Collovati, ex calciatore campione del mondo con la Nazionale nel 1982, ex dirigente sportivo e ora opinionista Rai in tv.

La Salemi ha lavorato con Collovati nel 2015 nel talent calcistico Layton Orient condotto da Simona Ventura su Agon Channel. Secondo l’opinionista tv la mora è andata ‘oltre’ con il marito. Racconta tutto, poi arrivano le parole scioccanti: “L’hai fatto una volta con Briatore, l’hai fatto due volte con mio marito, alla terza ci prendi le botte”.

“Sono passati tanti anni, ma mi aveva davvero infastidito. Cinque o sei anni fa hai fatto un programma insieme a mio marito. Premetto che lui non mi ha mai adito a dubbi sulla sua moralità. Casualmente presi il suo cellulare e trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi ‘tesoro’, ‘amore’, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti a una festa di compleanno”, rivela la Collovati.

Poi aggiunge: “Quando ho sentito dire a Elisabetta Gregoraci che importunavi Briatore ho pensato: allora la signorina ha il vizietto di importunare gli uomini maturi, gli uomini sposati. Ti voglio dare un consiglio: è una cosa orribile, non lo fare mai più. Avvicinarsi agli uomini sposati è una cosa indegna, non si fa”. E conclude: “L’hai fatto una volta con Briatore, l’hai fatto due volte con mio marito, alla terza ci prendi le botte”.

Giulia si difende: “Io e Fulvio Collovati lavoravamo insieme in un programma, avevamo un driver comune e quindi a volte ci sentivamo. ‘Amore’ è un mio modo di chiamare le persone… Forse non sono perfetta, ma quello che mi stai facendo è tremendo”.

“Provarci con uomini sposati è contro la mia etica. So la persona che sono. Non permetto che attacchiate i miei valori, i miei principi. Io non ho infastidito né importunato nessuno. Chi mi conosce sa come sono fatta. Non lo accetto. Già al GF non è stato bello il messaggio che è passato su di me. Non ho mai importunato Fulvio Collovati”, sottolinea ancora la Salemi.

Caterina Collovati però è una furia e ribadisce: “La terza volta ti menano”. Le sue parole non piacciono alla D’Urso che le fa una ramanzina e la mette a tacere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2021.