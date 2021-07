Orietta Berti contro gli inglesi: 'Sono altezzosi nei nostri confronti’

Orietta Berti si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’ la cantante, che a 78 anni sta vivendo una nuova giovinezza professionale grazie al successo della canzone ‘Mille’ (frutto di una collaborazione con Fedez e Achille Lauro), ha fatto sapere di ritenere che l’Italia si sia presa una bella rivincita sugli inglesi, che spesso ci trattano in maniera altezzosa (e hanno deciso di uscire dall’Unione Europea anche perché non gradivano che avessimo la possibilità di andare a lavorare e vivere in Inghilterra). La vittoria di domenica ha reso felice l’usignolo di Cavirago.

“Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnaruma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il commissario tecnico Roberto Mancini che è forse il vero artefice del percorso trionfale degli azzurri”, ha fatto sapere.

“Gli inglesi, va detto, sono molto più agili; sono più atleti ma picchiano anche: a volte anzi sono mastini più che giocatori. Quando gli inglesi facevano fallo sui nostri, l’arbitro faceva finta di niente. Sono stati agevolati, nel loro Paese, con il loro pubblico al fianco. Io avevo paura dell’arbitro: questa volta è stato ni”, ha aggiunto. E ancora: “Mi sono piaciuti Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l’ha vinta lui. Ma se l’Italia ha vinto è perché tutta la squadra si è data da fare”.

Orietta ha quindi sottolineato come stavolta gli inglesi ‘altezzosi’ abbiano dovuto abbassare la testa. “L’Inghilterra quando vai lì, con noi ha sempre il naso per aria. Questa volta è stata una bella vittoria, anche per questo loro atteggiamento altezzoso nei nostri confronti”, ha proseguito.

La Berti ha anche lanciato una frecciatina alla stessa Regina Elisabetta dopo che all’inizio del match finale di Euro 2020 lo stadio, a maggioranza occupato da tifosi inglesi, ha offeso l’Italia fischiando il nostro inno nazionale e mostrando scarsa sportività. “Hai visto cosa succede se si fischia contro il nostro inno nazionale cara Lilibeth?”, ha scritto in una Instagram Story pubblicata qualche ora fa.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2021.