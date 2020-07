Orlando Bloom ha dovuto accettare la morte del suo amatissimo cane Mighty. Il labradoodle era scomparso a Los Angeles oltre una settimana fa. Poi le ricerche disperate. Il divo di Hollywood aveva anche fatto un appello social nella speranza che qualche follower potesse aiutarlo a ritrovare l’amico a quattro zampe, ma non c’è stato niente da fare. Il piccolo è deceduto. Lo ha spiegato lo stesso Bloom. “Mighty è dall’altra parte adesso. Dopo sette giorni di ricerche dall’alba al tramonto oggi, il settimo giorno, abbiamo trovato il suo collare”, ha fatto sapere.

Per onorare il cucciolone Orlando, che per giorni ha pianto disperato e non è riuscito a chiudere occhio, ha così deciso di farsi un tatuaggio, dedicato proprio all’animale che era entrato nella sua vita nel 2017. Sul social ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono nello studio di un tatuatore mentre si fa incidere la pelle. Accanto alla scritta ‘Mighty’, un cuore. Il resto del petto non ha inchiostro, segno che la star non è solita fare tatuaggi con leggerezza.

Il 43enne nel frattempo sta per diventare padre per la seconda volta. Dopo aver avuto Flynn, nato 9 anni fa dal matrimonio con la modella australiana Miranda Kerr, adesso la nuova compagna Katy Perry è incinta. Manca meno di un mese al lieto evento e già si sa che la cicogna porterà un fiocco rosa.

Scritto da: la Redazione il 24/7/2020.