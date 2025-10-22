''Quando mi dicono che sono ancora bella mi incaz*o'': Ornella Muti svela se a 70 anni si piace e sul sesso dice…

“E pensare che non mi sono mai sentita bella: me lo hanno sempre detto gli altri”

Ornella Muti parla della sua autobiografia a Vanity Fair, Questa non è Ornella Muti, edita da La nave di Teseo. Nel corso della lunga intervista Francesca Rivelli, questo il suo vero nome, quello che ama di più e la rappresenta, svela se a 70 anni si piace. “Quando mi dicono che sono ancora bella mi incaz*o”, confida e ne spiega la ragione. Parla anche di sesso e amore. I suoi punti di riferimento attuale sono i figli e i nipoti che “mi danno forza e stabilità”.

La diva, considerata tra le più avvenenti e sensuali di sempre, sottolinea: “E pensare che non mi ci sono mai sentita bella: me lo hanno sempre detto gli altri, ma quelle parole per me non avevano valore. Anche perché per tutta la carriera ho lottato per non fare scene di nudo, era tutta una gara all'ultimo centimetro”.

Quando le si domanda se arrivata alla sua età si piaccia, Ornella replica: “Quando mi dicono che sono ancora bella mi incazzo perché, arrivata a questo punto, mi piacerebbe semplicemente essere una persona e non un'immagine. Mi tengo bene perché non bevo Coca-Cola e non mangio prodotti come la Nutella, ma è ovvio che non sia più quella di prima. Quando vado a ritirare un premio e vedo le mie foto da giovane mi capita di pensare ‘che peccato’ ma, alla fine, bisogna rassegnarsi. Rimanere fermi a quello che eravamo è stupido, un insulto alla vita. Invece di concentrarsi su quello che si è perso è meglio pensare a quello che si è guadagnato”.

E’ sola, la Muti confessa: “L'amore mi manca, certo, ma non ne faccio un cruccio. Semmai un uomo si avvicinasse oggi dovrebbe accettarmi per quella che sono”. E spiega chi è oggi: “Una donna che lavora tantissimo e che è legatissima ai suoi figli anche se sono ormai grandi. Mi aiuta anche il fatto di non essere mai stata preda del sesso”.

L’attrice chiarisce: “Ho sempre pensato che il sesso sia legato alla persona che ami: una scopa*a tanto per farla non mi darebbe niente. Il sesso, per me, nasce dall'amore, non è una roba da bestie. E’ come quando vai ai buffet e vedi tutta la gente che si scaraventa lì a mangiare: ti passa la fame”.