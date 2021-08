Ornella Muti, bikini strepitoso a 66 anni: foto

Ornella Muti in un video postato sul social si fa vedere due pezzi: il suo bikini è strepitoso, l’attrice ha computo 66 anni lo scorso 9 marzo, ma per lei il tempo pare si sia incredibilmente fermato.

La Muti è in forma smagliante, lo sottolinea anche la figlia Naike Rivelli che condivide le stesse immagini pubblicate dalla mamma. Il suo segreto? Dieta detox e yoga sono il suo elisir di giovinezza.

Bikini classico nero, decoltè esplosivo, pancia piatta e un volto che incanta, Ornella Muti è tonica e sensuale più che mai mentre, sorridente e sudata, dopo aver terminato la sua seduta di allenamento, chiacchiera amabilmente con l’adorata Naike, 46 anni.

Sex symbol del cinema italiano, una vera icona di bellezza, la diva è stata eletta Donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class nel 1994. Nonostante il trascorrere degli anni, non ha mai perso un briciolo della sua avvenenza. Nonna di ben tre nipoti, Akash, figlio di Naike, Alessandro e Giulia, figli di Carolina, avuta con Federico Fachinetti, così come il terzogenito Andrea, è davvero una donna spettacolare.

Sempre molto richiesta da produttori e registi, Ornella Muti ha fatto la sua ultima apparizione al cinema nel 2018 con Notti magiche di Paolo Virzì. Prossimamente tornerà in sala con The Christmas Show di Alberto Ferrari, in cui interpreterà nonna Rita, al fianco di Raoul Bova, Serena Autieri e Francesco Pannofino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2021.