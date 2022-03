Ornella Muti, al suo compleanno c'è anche l'ex e padre dei suoi figli Federico Fachinetti

Ornella Muti ha spento le candeline: ieri, 9 marzo, ha compiuto 67 anni. L’attrice ha celebrato il suo giorno speciale a casa in famiglia, accanto ai suoi affetti più cari. Alla festa di compleanno c’era anche l’ex marito e padre dei suoi figli, Carolina, 38 anni, e Andrea 34, Federico Fachinetti, l’uomo che è stato sposato con la diva dal 1988 al 1996.

Ornella, sorridente, ha gioito dell’atmosfera piena di calore e affetto che da sempre la circonda. Anche Naike Rivelli, 47 anni, la sua primogenita, è stata travolta dalla felicità. Considera Fachinetti il suo “padre affettivo”. Non ha mai saputo chi fosse il suo vero padre. Nel 2018 in tv, ospite di Non disturbare, programma condotto da Paola Perego, ha dichiarato: “Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Fachinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà…”.

Naike ha anche aggiunto: “Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre. L’ho scoperto sei anni fa, è stato uno choc”.

La Rivelli è affezionatissima a Federico. Nelle sue IG Stories ha raccontato il compleanno della madre, sottolineando proprio la presenza dell’uomo che lei continua a chiamare ‘papà’.

Tutti intorno a una grande tavola hanno intonato “Tanti auguri” a Ornella. C’erano anche i nipotini dell’artista, i figli di Carolina, avuti da Andrea Longhi, venuto a mancare a febbraio 2020 per via di un tumore al cervello, Alessandro, 7 anni, e Giulia, 5, e Akash Cetorelli, il figlio 26enne di Naike.

