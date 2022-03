Ornella Muti confessa: 'Ho escluso il sesso dalla mia vita’

Ornella Muti ha chiuso con il sesso. L’attrice, che oggi ha 67 anni, ha spiegato a Francesca Fagnani nella nuova puntata di ‘Belve’ (in onda venerdì in seconda serata su Rai2) che l’intimità sotto le lenzuola non fa più per lei. Ha detto: “Ancora stiamo a parlare di sesso, alla mia età!?”. “In questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita”, ha poi aggiunto. Per Ornella inoltre il sesso senza un coinvolgimento emotivo è qualcosa di poco attraente. “Non sono mai stata un’esuberante sessuale, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via”, ha sottolineato.

Quando la Fagnani le ha chiesto un commento sul conflitto in corso in Ucraina, la Muti, che ha per metà origini russe, ha affermato di ritenere assolutamente sbagliato l’intervento militare di Putin. “Sono confusa. La guerra è sbagliata sempre. Sono confusa perché sono dispiaciuta. Intanto io sono mezza russa, non è un mio pallino e basta. Amo molto i russi e i russi mi amano tantissimo, mi offrono cose meravigliose da fare”, ha affermato. “Questa guerra è sbagliata”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 25/3/2022.