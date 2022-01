Ornella Muti: 'Mia figlia Naike pubblica nudi, ma è quasi una suora’

Il prossimo 1 febbraio Ornella Muti sarà sul palco di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. L’attrice, oggi 66enne, sex symbol anni ’80 conosciuta anche all’estero, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ in cui ha parlato della sua vita e del rapporto con sua figlia Naike. Le è stato domandato innanzitutto come affronta il passare del tempo. “Invecchiare non fa piacere a nessuno, io mi tengo il più possibile, ma so che non siamo eterni, accetto con serenità il tempo che passa anche perché non siamo qui su questa terra per postare foto su Instagram. Ho tre figli, ho fatto rinunce per affetto, per amore, la vita che voglio vivere è sempre stata terrena, non voglio diventare patetica cercando di rimanere giovane, se la affronti così la vita ti sorride sempre...”, ha risposto.

Ornella da tempo vive con la figlia e con due animali salvati da una terribile fine. “Chiara e Fede, due maiali. Non è proprio un’idea mia, piuttosto è un desiderio che Naike voleva realizzare da tantissimo tempo. Chiara è un signor maiale, Fede invece è di una razza più piccola, più facile da gestire; Federica e Naike sono così carine, hanno un grande feeling”, ha spiegato.

E proprio su Naike, 47 anni portati splendidamente, e sulla sua estrosità social (dove pubblica anche immagini senza veli), Ornella ha speso alcune parole che hanno forse sorpreso qualcuno. Ha infatti affermato che in realtà la primogenita non è affatto così libertina come si potrebbe pensare. “Io sono più pudica, ma sono di un’altra epoca. Mi rammarica però quando si parla solo dei suoi nudi, è riduttivo. Naike non è una di quelle influencer che sta su Instagram con la bocca gonfia a far vedere il culo. Porta avanti le sue battaglie per l’ambiente, per le donne. Adesso si sta occupando della mia serata a Sanremo e sta cercando solo prodotti ecosostenibili, dagli occhiali alle scarpe, ai gioielli. Nella vita privata poi è quasi una suora, una suora estrosa...”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 17/1/2022.