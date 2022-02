Ornella Muti a 66 anni stupisce a Sanremo con lo spacco mozzafiato

Ornella Muti a Sanremo 2022 incanta con i suoi look da favola e stupisce tutti a 66 anni con lo spacco vertiginoso e mozzafiato. L’attrice dimostra ancora una volta, con fascino ed eleganza, che l’età è solamente un numero. Discreta, anche troppo, emozionata, sul palco dell’Ariston entra in punta di piedi, la sua presenza è giudicata da molti quasi impalpabile. Veste Francesco Scognamiglio. Il primo abito è un trionfo di Swarovski, il secondo, nero, sensualissimo.

La Muti nasconde i suo sguardo di ghiaccio dietro agli occhiali da gatta, non tutti apprezzano la scelta: molti avrebbero preferito li togliesse. Nella sua prima uscita porta con disinvoltura un vestito in tulle di seta naturale color nude. La creazione è tutta ricamata di Swarovski. Il corpetto scollato con le coppe bene in vista mette in primo piano il decoltè.

Per il secondo abito il designer ha voluto che Ornella indossasse jersey di seta nero rigorosamente green, drappeggiato, con un profondo scollo sul décolleté enfatizzato dal bustino in neoprene ricamato jet. Lo spacco laterale è vertiginoso e celebra la fisicità dell’attrice.

Ornella Muti lascia i capelli lunghi e biondi sciolti, con riga laterale e morbide onde, scegliendo la semplicità. Labbra rigorosamente rosse per lei, una vera femme fatale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2022.