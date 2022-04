Ornella Vanoni annulla impegni estivi: 'Troppi dolori e sento voci’

Ornalla Vanoni non è al massimo della sua forma fisica e mentale. Per questo ha deciso che i prossimi mesi, fatta eccezione per tre impegni già stabiliti, si concederà riposo assoluto. Sarà un’estate di “recupero”. L’artista 87enne, come riporta il Corriere della Sera, ha raccontato cosa le è successo: “Sara? capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa”. “In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sara? dedicata al riposo”, ha aggiunto.

Da qui ai primi di giungo ci saranno ancora delle occasioni per vederla in pubblico. “Saro? comunque molto felice di ricevere in aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Cantero? al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 Giugno cantero? all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”, ha proseguito.

Ornella a inizio dicembre dello scorso anno è stata protagonista di un incidente che le ha procurato danni importanti. Aveva spiegato lei stessa l’accaduto: “Ho preso il treno per Roma e mentre andavo in bagno, il treno ha sbandato e sono caduta con la schiena. Sono stata a letto quattro settimane, le prime due urlando dal dolore, poi è andata meglio”.

Scritto da: la Redazione il 15/4/2022.