E’ un vero e proprio scandalo quello che sta travolgendo nelle ultime ore alcuni protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’. Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen sono infatti usciti allo scoperto come coppia. L’ex calciatore e la coreografa si sono conosciuti solo qualche mese durante l’ultima edizione dello show di Raiuno. Lei era la sua insegnante di danza, lui uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico femminile.

Che tra i due sia scoppiato l’amore non sarebbe una notizia clamorosa, è già successo in passato che qualche concorrente della trasmissione si innamorasse del suo o della sua insegnate. Stavolta però c’è un “dettaglio” non trascurabile: prima di finire tra le braccia di Osvaldo, Veera era felicemente fidanzata da ben 11 anni con il collega Stefano Oradei, anche lui nel cast del programma Rai.

Stefano aveva intuito che la sua compagna stava cedendo al fascino dell’argentino e le aveva fatto una scenata di gelosia che gli era costata anche il rimprovero della stessa Milly Carlucci. Anche altri protagonisti del programma, tra cui Raimondo Todaro, avevano liquidato i rumour su un presunto flirt tra Osvaldo e Veera come “pettegolezzi di bassa lega”. Eppure il tempo ha portato a galla la verità.

Nelle ultime ore Daniel ha pubblicato sul suo profilo Instagram due immagini che lasciano poco spazio a dubbi: in una foto è a pranzo con Veera e tutti i suoi parenti in Finlandia, terra d’origine di lei. In un’altra poi bacia romanticamente la bionda sulla bocca. Un vero e proprio scandalo, come non se ne vedevano da tempo. Per Stefano tace, chissà che presto non voglia però dire la sua…

Scritto da: la Redazione il 24/7/2019.