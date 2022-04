Il padre di Belen crolla in lacrime per la moglie Veronica Cozzani: 'E' il mio unico amore, la mia vita'

Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, non resiste e crolla in un fiume di lacrime quando Ilary Blasi. in Palapa, lo convoca in zona nomination e lo esorta a parlare della moglie Veronica Cozzani, in studio a Milano. Il 62enne non resiste, negli ultimi giorni all’Isola dei Famosi ha sofferto moltissimo la mancanza della sua compagna di vita. Tra i singhiozzi esclama: “E’ il mio unico amore, la mia vita”.

Malinconico il padre della showgirl argentina 37enne e della 32enne Cecilia, in Honduras con il figlio Jeremias, 33 anni, si è spesso preso dei momenti tutti per sé. Alla Blasi spiega: “Pensavo a Veronica. Quando mi allontano all'inizio della giornata, vado a parlare con lei. L'ho conosciuta al lavoro. Nell'ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L'ho vista passare e mi sono perso”.

Ha la voce rotta, la Cozzani, per la prima volta in tv, lo ascolta con gli occhi lucidi, la 59enne a stento si trattiene. “Per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la tv insieme. Mi manca tantissimo. E’ l'unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla”, continua Gustavo.

“E’ il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l'uno per l'altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”, sottolinea ancora il naufrago.

Veronica, finalmente, può replicare, Ilary le dà il permesso di salutare il marito. “Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose”, gli dice.

Poi, rivolgendosi alla conduttrice, la Cozzani spiega: “Lui è così. E’ una persona saggia. Lui è il mio equilibrio, mi fa riflettere. Non è vero che solo io comando la famiglia. Lui aiuta gli altri, dà buoni consigli ed è un bravissimo papà”. Poi, parlando nuovamente con Gustavo, lo saluta: “Ti amo tanto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.