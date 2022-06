Il padre di Belen in ospedale per un intervento chirurgico: ecco cos'è successo

Gustavo Rodriguez è finito sotto i ferri, lo svela la moglie, Veronica Cozzani, che condivide sul suo profilo Instagram una foto con marito ricoverato in ospedale: lei è al suo fianco e l’argentino, ex naufrago dell’Isola dei Famosi col figlio Jeremias, la bacia. Il padre di Belen è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per un problema grave all’intestino. Ora, però, va già meglio, anche se lo spavento per i famigliari deve essere stato tanto.

E’ proprio Veronica a svelare il motivo per cui Gustavo è in ospedale. Rispondendo a una follower che domanda cosa sia accaduto all’uomo, la Cozzani, 59 anni, scrive: “Gli hanno fatto un intervento per una perforazione al colon. Ora sta meglio”.

La mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez a margine dello scatto poi fa un grande augurio al suo uomo: “Guarisci presto”. Lo vuole in forma come al solito, nonno attento di Santiago, 9 anni, e Luna Marì, quasi 1.

Chechu, la terzogenita di casa, pubblicando nelle storie lo scatto dei genitori in ospedale, esprime tutto il sentimento che prova per i genitori: “Li amo con tutto il mio cuore. Sono la mia forza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2022.