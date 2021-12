Il padre e il figlio di Alessia Marcuzzi hanno lo stesso tatuaggio: guarda

Il padre e il figlio primogenito di Alessia Marcuzzi, quello avuto da Simone Inzaghi, hanno lo stesso tatuaggio. Eugenio Marcuzzi e Tommaso, 20 anni, appena tornato a Roma da Londra dove studia, lo mostrano nelle IG Stories della conduttrice 49enne, che come ogni settimana si diverte a rispondere alle domande dei follower nella sua rubrica social, “Alex in the box”.

Un fan domanda alla Marcuzzi che rapporto abbia col padre. Alessia risponde: “Quello che ha lui con mio figlio, guardate che si sono fatti”, lasciando intuire che il tattoo sia abbastanza recente. I due, stesi sul pettone della bionda, fanno vedere a tutti il disegno che si sono fatti incidere sulla loro pelle.

Il padre e il figlio di Alessia Marcuzzi si sono fatti disegnare il Triskell, detto anche trischele o triskellion, dal greco tre gambe, un potente simbolo celtico che simboleggia le forze dell’Universo. Si raffigura con tre spirali che fuoriescono da un centro comune a cui ruotano intorno.

Le tre spirali sono i tre eleggenti: Acqua, Terra e Aria. Il Fuoco è l'energia che si diffonde dal centro, grazie all'unione delle tre alette. Per i Celti l'importanza di questo simbolo sta nella rappresentazione della ciclicità cosmica.

I due sono molto fieri del loro tatuaggio. “Ci lega questo nostro tattoo, è più forte di noi”, sottolinea Eugenio orgoglioso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2021.