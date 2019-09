Francesco Moser, padre di Ignazio Moser, a Storie Italiane, in collegamento da Trento, mentre il suo ragazzo è in studio, lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez e la bacchetta. Quando gli si domanda se sia stato o meno conquistato dalla 29enne, fa notare che l’argentina non è molto abituata alle faccende domestiche. Non sa fare i lavori di casa, ma il campione di ciclismo è fiducioso. “Imparerà”, sottolinea.

“Cecilia è una bella ragazza. Quando viene qui prova a fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende domestiche, ma imparerà… “, dice il 68enne, interrogato sulla nuora da Eleonora Daniele. Ignazio Moser in studio sorride sornione: sa che il suo papà ha sempre grandi aspettative. E replica: “Insegneremo qualcosa di più a Cecilia, forse l’anno prossimo riuscirà a cavarsela con l’orto”.

La Daniele domanda a Francesco Moser se il figlio e Chechu si sposeranno: “Credo che sarò l’ultimo a saperlo. Potrebbero sposarsi qui a Trento nella cappella che c’è nel terreno di famiglia”. La proposta è lanciata, chissà se i due la raccoglieranno…

Francesco Moser poi sui consuoceri, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, svela: “I genitori di Cecilia sono stati qui diverse volte. Sono venuti anche col bambino di Belen. Belen invece non è ancora mai venuta. Il padre di Cecilia vorrebbe aiutarmi. Un giorno mi ha chiesto di usare la motosega, ma io non gliel’ho data, non mi sono fidato…”.

Ignazio Moser ascolta il padre poi parla pure del bel rapporto che Ceci ha con sua madre Carla: “Cecilia e mia mamma sono entrate molto in confidenza, passano anche molte ore da sole senza di me. Io ho anche paura perché non si sa mai cosa può uscire tra due donne… Ma sono contento del rapporto che ha Cecilia con i miei genitori”.

Sul matrimonio il 27enne spiega: “Grande passo? Ci conosciamo da otto mesi, anche se abbiamo passato tanto tempo insieme credo sia giusto fare le cose con calma, senza fretta. Noi ora stiamo benissimo, stiamo sempre insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2019.