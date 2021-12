Il padre di Laura Pausini concorrente a 'The Voice Senior': 'Sono qui per i miei nipotini’

Il padre di Laura Pausini è un concorrente di The Voice Senior. Venerdì sera, quando si esibisce al talent condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, lascia di stucco i giudici. “Sono qui per i miei nipotini”, sottolinea. A casa la cantante insieme alla sorella e ai bambini lo guardano e fanno il tifo per lui.

Fabrizio Pausini arriva a The Voice Senior e si esibisce sulle note di “Ed io tra di voi” di Charles Aznavour. La performance convince tutti e quattro giudici, l’uomo decide però di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio.

“Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni e sono nato a Solarolo”, spiega. Musicista con cui la figlia ha iniziato a cantare giovanissima, rivela: “L’anno scorso con la prima edizione di The Voice Senior i miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di venire. E così ho deciso di venire per questo motivo”. “Per il genere musicale che faccio sono certo che farai un ottimo lavoro", gli sottolinea D’Alessio.

Laura Pausini gioisce per il papà e gli fa l’in bocca al lupo sui social. Via Instagram condivide la foto in cui si vedono i nipoti che guardano il nonno su Rai Uno. “Anche per noi sono 4, anzi 5 sì! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo! Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia”, scrive.

Davanti la televisione c’è Paola, la figlia della stella della musica 47enne,8 anni, e ci sono i figli della sorella minore Silvia, classe 1977, gemellini entusiasti: l’avventura del nonno è appena cominciata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2021.