Il padre di Manuel Bortuzzo contro Lulù? 'Alcune presenze femminili al GF Vip sono estenuanti'

Il padre di Manuel Bortuzzo, anche se non fa nomi, sembrerebbe tirare una vera e propria bordata velenosa a Lulù Selassié. Franco a Fanpage dice la sua sul figlio che, a detta dell’ex fidanzata Federica Pizzi, sembrerebbe un po’ spento al GF Vip. “Alcune presenze femminili sono estenuanti”, dice senza mezzi termini. Sarebbe colpa della principessa 23enne se il 22enne appare leggermente in difficoltà, quasi oppresso, al reality?

Quando gli si domanda cosa stia succedendo a Manuel, il papà del nuotatore sottolinea: “Credo che siano le dinamiche interne alla Casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede”. Poi, riferendosi alla lettera che Bortuzzo ha ricevuto in diretta lunedì sera dell’ex ragazza 20enne, precisa: “Gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo”.

Franco ha parole entusiasmanti nei confronti di Federica, che gli pace moltissimo: “E’ una ragazza d'oro, non le manca nulla. E’ venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un'ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l'onda di Manuel. Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide”.

Il padre del ragazzo svela che Manuel ha pure avuto problemi di salute al GF Vip: una cistite probabilmente. “L'allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. E’ un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”, chiarisce.

Sul figlio in piedi grazie ai tutori e al deambulatore e alla reazione sorpresa sia degli inquilini del reality che del pubblico a casa, dice: “Glielo ha consigliato il fisioterapista. C'è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi. Non era un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2021.