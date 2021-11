Il padre di Wanda Nara: 'Preferivo Maxi Lopez a Mauro Icardi, ci sono rimasto male per il suo comportamento'

Il padre di Wanda Nara dice la sua sulla crisi tra la figlia 34enne e Mauro Icardi. La bionda showgirl e il calciatore 28enne ora sembra abbiano fatto definitivamente pace: dopo la vacanza romantica a Dubai sono tornati a vivere felici e contenti a Parigi. Adrés Nara, però, fa alcune rivelazioni. Al programma Los Angeles de la Mañana il suocero dell'attaccante del Psg racconta com’è venuto a conoscenza dell’intera faccenda che ha visto unico imputato Maurito, colpevole di presunte scappatelle. “Preferivo Maxi Lopez a lui, ci sono rimasto male per il suo comportamento”, confessa.

“Ho scoperto tutto in tv. Con la mia compagna stavamo parlando proprio di Mauro e del fatto che nonostante sia un calciatore e la reputazione che ha, è un ragazzo fedele, e poi è successo questo. Sembra che abbiamo portato sfortuna…”, svela Andrés.

“Mi sono preoccupato e ci sono rimasto male per il comportamento di Mauro perché si è sempre comportato bene con i figli di Maxi - aggiunge il papà di Wanda - Ammetto che non ho scommesso molto sulla relazione fin dall'inizio, ma mi sbagliavo”.

Andrés svela di non essere molto in sintonia con Icardi: “Non ho un buon rapporto con Icardi, si sa. E a quei tempi preferivo Maxi Lopez perché è il padre dei ragazzi e volevo fossero a loro agio”. Poi parla proprio di Lopez e del rapporto ritrovato con l’ex moglie, che ha annullato tutte le cause che aveva intentato a suo carico: “Sono felice che ora stiano bene. Ho voluto questo, che siano in comunione anche se ognuno ha la sua vita, per i bambini”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/11/2021.