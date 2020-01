Pago, una canzone per Serena Enardu al GF Vip: per i due altro incontro nella Casa

Pago non smette di pensare a Serena Enardu al GF Vip: ha persino scritto una canzone per la bella mora 45enne, ex tronista di Uomini e Donne, a cui è stato legato quasi sette anni. Dalla rottura repentina e traumatica della coppia a Temptation Island Vip e il successivo confronto al reality tutto sembra mutato.

“Se si deve morire, si deve morire per amore”, ha ammesso Pago nel Confessionale, Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip durante la settima puntata del reality show gli chiede di Serena Enardu e della situazione attuale: quello che pensa. Fa notare a tutti che il sardo ha scritto una canzone per lei nella Casa. La canta proprio nel Confessionale.

Pago si rivede mentre intona il brano e si commuove. “Quando uscirò avremo modo di parlare io e lei”, precisa. Non riesce a dimenticarla: la ama moltissimo.

Solo pochi giorni Pago fa aveva detto: “E’ dura, è difficile veramente. La partita è avanti, molto avanti. Ma non voglio arrivare ai rigori io, te lo dico. Voglio che finisca prima e come dicevo in Confessionale qualche giorno fa non mi voglio pentire… Non voglio perdere questa partita, non la voglio perdere”. Ora pare sempre più convinto a tornare da lei.

"Ora che io non ti ho perso", canta Pago in una strofa della canzone per Serena Enardu. Ha persino preso una penna dal magazzino per mettere nero su bianco il brano, anche se ai concorrenti del GF Vip sarebbe vietato scrivere per regolamento.

Signorini chiude il collegamento con l’artista. Poi, rivolgendosi ai telespettatori fa sapere che nella puntata di venerdì 31 gennaio, inaspettatamente, ci sarà un nuovo incontro tra Pago e Serena. Il conduttore svela la succosa anticipazione: “Non riesco a tenermela”. E annuncia pure una ulteriore sorpresa sempre per il cantante. Tutti sono curiosi di sapere cosa accadrà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2020.