Pago frena sulle nozze con Serena Enardu

Pago, dopo l’eliminazione dal GF Vip, riassapora la libertà, riabbraccia il figlio Nicola, 11 anni, e riflette attentamente sul rapporto sentimentale ritrovato con Serena Enardu. Il cantante 48enne è felice, ma sulle nozze con l’ex tronista di Uomini e Donne frena.

Serena, che in passato aveva sempre detto di no al matrimonio, ora in tv ha fatto sapere di essere pronta a sposare Pago. L’artista, però, la pensa diversamente. A Chi spiega: “Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire”.

Poi aggiunge: “Serena e io stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF Vip. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”.

Non si sente uno sconfitto. Pacifico Settembre sa che forse l’entrata al reality di Serena ha compromesso una sua possibile vittoria al reality. Pago, però, rifarebbe tutto. Ora il GF Vip è già alle spalle. C’è il futuro da costruire con la sarda 45enne. Per i fiori d’arancio, semmai arriveranno, è ancora presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2020.