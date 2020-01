Pago: 'Al GF Vip per riprendermi dopo Temptation Island Vip e per soldi'

Pago ha accettato di essere un concorrente del GF Vip per riprendersi dopo Temptation island Vip, che ha visto la fine dolorosa del lungo rapporto con Serena Enardu, e per soldi. Pacifico Settembre lo confessa senza peli sulla lingua a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il cantante 48enne, single dopo la rottura con la Enardu, che gli ha causato un vero sconvolgimento, perché arrivata dopo ben 6 anni e mezzo di rapporto, va al GF Vip per ritrovare serenità dopo Temptation Island Vip, dove ha trascorso giorni assai turbolenti. Non solo, anche i soldi gli hanno fatto dire di sì al reality: il cachet gli darà una grande mano e maggiore sicurezza economica a quanto pare.

“Ho deciso di partecipare per riprendermi dopo l’esperienza a Temptation Island Vip’e perché ho bisogno di soldi”, svela Pago al settimanale. Poi fa sapere anche cosa porterà nella Casa: “Con me porterò la chitarra, la foto di papà Nicola e un gadget che mi ha regalato mio figlio Nicola con scritto ‘superpapà’: mi spaventa non vedere mio figlio”.

Pago al giornale racconta anche un po’ di sé, per farsi conoscere meglio pima del GF Vip: “Non sopporto l’egoismo, la mancanza di rispetto per gli spazi altrui e chi si impiccia delle mie cose. Spero che di me apprezzeranno l’onestà. Un mio pregio è la modestia, il difetto è che sono permaloso. Non amo fare i lavori domestici anche se il suono dell’aspirapolvere mi rilassa, se non lo passo io. Odio stirare. Sono della Vergine ma pulizia e ordine sono di un altro segno. Ho una brutta abitudine: toccarmi il naso mentre parlo”.

Infine l'artista sottolinea di non avere altri grilli per la testa oltre alla sua carriera di sempre: “Una volta uscito dal GF Vip...continuerò a fare il cantante”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2020.