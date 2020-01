Pago al GF Vip: 'Vorrei tornare da Serena Enardu, ma non mi voglio pentire'

Pago al GF Vip continua a pensare a Serena Enardu. Deve capire cosa fare una volta fuori dal reality, quando tornerà alla vita reale. A Paola Di Benedetto, che parla con lui, confessa: ”Voglio tornare da lei, ma non mi voglio pentire”. Il cantante 48enne non vuole commettere gli stessi errori del passato. L’ex volto di Uomini e Donne da casa sua guarda l’ex compagno e piange. Ascolta le sue parole, teme di perderlo. Ha un momento di sconforto e ringrazia la Di Benedetto e Clizia Incorvaia. Serena sottolinea come le due riescano sempre a dargli consigli positivi sulla storia d’amore che li riguarda da vicino.

Pago è indeciso. ”Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi”, ammette candidamente. Dice di poter cambiare alcune cose di lui che a Serena Enardu non andavano bene, ma altre lo rappresentano, quindi sono impossibili da mutare. Poi aggiunge: “Lei ha sbagliato ad arrivare là (a Temptation Island Vip ndr) in una condizione così delicata, colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato”.

Paola Di Benedetto rassicura l’artista, gli rimarca il gesto fatto dalla 45enne, andata al GF Vip a chiedergli scusa perché ancora innamorata di lui. “Questo infatti mi ha fatto molto piacere però devo essere sicuro io adesso, non voglio avere ripensamenti in futuro”, dice Pago.

I tentennamenti di Pacifico Settembre mettono in crisi Serena che a casa non riesce a trattenere le lacrime. “Non lo guardo più”, afferma sconfortata. Poi, però, confessa di non riuscire a staccarsi dalla diretta in tv. Teme che il rapporto non possa riprendere. Poche ore prima ai follower la sarda in una serie di IG Stories, invece, aveva precisato quanto creda nel loro sentimento ritrovato.

“Non sono per preconcetti e teorie assolute. Sono estremamente convinta che le persone cambiano, libere, evolute, intelligente. Io sono cambiata tantissimo e spero di migliorare in futuro. Voglio rimettermi in discussione, in gioco, in tutto quello che che fai. Io e Pacifico siamo già cambiati tantissimo. Non penso che si tornerà mai quello che c’era prima”, aveva spiegato.

Serena era convinta che le persone non potessero cambiare, ora non più: “Un po’ perché mi sento cambiata io, un po' perché percepisco lui molto cambiato. Prima era diverso. Era una persona che tutte queste cose non le esternava. Anche i modi che ha tirato fuori dopo il programma sono nuovi modi che ho apprezzato. Io dico che non voglio tornare indietro perché è come se mi fossi innamorata nuovamente di lui. Nemmeno, è come se mi fossi innamorata di una persona nuova…”.

Desidererebbe la possibilità di avere con Pago una relazione nuova. La Enardu aveva aggiunto: “Io volevo mettere davvero fine a quel rapporto. Sicuramente non sarà mai come prima, sarà molto meglio. Sto lottando, abbiamo dei valori, abbiamo sbagliato ma siamo due persone gentili nel valutare quello che è stato. Il perdono ci sta su certe cosse. Nessuno dei due ha fatto cose gravissime. Nessuno dei due è stato sleale. Sono stata brutale, ma non sleale. Ho fatto tutto sotto i suoi occhi. Ma non l’ho mai tradito. Sono stata crudele, questo sì. Ma non l’ho tradito”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2020.