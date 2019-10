Pago finisce in lacrime a Temptation Island Vip. Nel Pinnettu, durante la quarta puntata del reality su Canale 5, il cantante 48enne vede l’ennesimo video in cui la fidanzata Serena Enardu è intima con il single Alessandro. Piange e si chiude in bagno tra i singhiozzi. Al falò degli uomini ammette di essere deluso dall’atteggiamento della 43enne. Diametralmente opposta la reazione della compagna, che al falò delle donne, quando vede i video di Pacifico Settembre con la tentatrice Valentina, mostra solo fastidio. La mora lo demolisce e sul loro rapporto svela di non sentirsi tutelata economicamente: “Alle spese di casa penso solo io”.

Non arriva ancora l’ufficialità della fine della loro storia, ma sembra quasi scontato, a meno di clamorosi colpi di scena. Pago ad Alessia Marcuzzi, dopo i tanti video di Serena e Alessandro e le lacrime, dice: “Sono deluso e sono arrabbiato. Sto prendendo consapevolezza di tutto, sto capendo cose che prima non capivo perché non le vedevo, perché ero e sono innamorato. Lei è frenata, pensavo fosse più onesta perché sono ancora il suo fidanzato. Il limite l'ha superato, io resto un bravo ragazzo e sono felice per quello che sono”. Ha pure appena scoperto che il tentatore non ha ancora baciato la Enardu solo per ‘rispetto’. E nulla più.

VIDEO

Serena, dal canto sul, al falò, ascolta Pago parlare del loro rapporto con Valentina. Ironizza: “Ma questi due parlano solo di me?”. Il cantante alla single della fidanzata dice: “Non è soddifatta della sua vita e questo incide su di noi. Ho sempre desiderato Serena, ma lei non desidera me”. Quando Alessia le chiede il motivo di tutto ciò, lei replica: “E’ vero che non sono soddisfatta del mio lavoro. Ho avuto un'attività per 16 anni che ho chiuso e questo mi ha destabilizzato. Lui pretendeva che io fossi tranquilla, ma io ho delle responsabilità dal punto di vista economico e lui ha sempre sminuito tutto”.

Serena Enardu è spietata e rivela: “Lui non mi ha mai detto che avrebbe pensato a me, ero io a dovermi occupare di lui. La casa è mia e tutto ciò che riguarda la casa spetta a me. Ho sempre dovuto fare da sola. Non ho mai chiesto niente, ho sempre pagato tutto da sola, ma mi piacerebbe avere un uomo che pensa anche a questo. Lui si preoccupa solo di avere un approccio sessuale con me, ma quello viene dopo”.

La Marcuzzi le domanda se stimi ancora Pago, Serena è indecisa nel rispondere, poi infine sottolinea: “Non mi sento di dire che non lo stimo, per lui provo ancora un sentimento non definito”. Sulla coppia scorrono i titoli di coda…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2019.