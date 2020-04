Pago, un libro dopo il GF Vip su come riconquistare l'amore

Pago debutta da scrittore dopo il GF Vip con un libro in cui spiega come riconquistare l’amore quando invece tutto sembrerebbe perduto. Il cantante sardo si svela in “Vagabondo d’amore”, ispirato dall’armonia ritrovata con Serena Enardu, con cui pare ritornato finalmente il sereno, come racconta il settimanale Chi.

L’artista 48enne, al centro dei riflettori per la storia con l’ex tronista 45enne, prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip 4, appena uscito dal reality show, pare abbia preso la penna in mano, deciso a mettere nero su bianco la sua storia. Ha scritto un libro in cui racconta anche alcune parti della sua vita finora rimaste nascoste nell’ombra. Non solo. Pago ha voluto pure illustrare agli uomini che hanno sofferto come lui come ritrovare l’amore che sembrava ormai inevitabilmente perso.

Non si conosce ancora la data d’uscita del libro di Pago. “Vagabondo d’amore”, che ora sarebbe in stampa, dovrebbe presto arrivare in libreria. I segreti e le perle dell’ex marito di Miriana Trevisan diventeranno dominio di tutti. Pacifico Settembre, però, ha deciso così, per descrivere in modo intimo il percorso di una caduta e di una rinascita in cui un cuore infranto può ritrovare tutti i pezzi e rimetterli insieme, per un nuovo inizio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2020.