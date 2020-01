Pago, scontro al veleno con Salvo Veneziano al GF Vip: 'Serena Enardu ti ha umiliato'

Pago ha sentimenti contrastanti per Serena Enardu. Il suo stato d’animo è protagonista al GF Vip, ma nella Casa c’è chi proprio non ha apprezzato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne. Salvo Veneziano, accolto nella Casa con Pasquale Laricchia e gli altri a sorpresa e non più ‘separato’ dal resto del gruppo, durante la cena di sabato dice la sua. Lo scontro al reality è subito acceso. Il cantante, all’inizio calmo, alla fine perde le staffe.

“Permettimi da telespettatore… Ti ha fatto fare una figura di mer*a di quelle mai viste. Ma che è sta roba? Scusami Pago se mi permetto. Serena ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato! Guarda che io l’ho seguita tutta! La storia delle bollette eccetera… Chi ti ama non ti manca così di rispetto”, sottolinea Salvo Veneziano a Pago.

Rivolgendosi anche agli altri commensali, Salvo prosegue: “Lui ha un carattere fantastico. Ma lei ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda. Io non parlo dell’atto fisico, soprattutto quello che diceva su di te. Dopo tutto quello che le è uscito dalla bocca, scusa se mi permetto da telespettatore, ma lui non dovrebbe nemmeno più parlarci”.

Per niente preoccupato di urtare la sensibilità di Pago, il siciliano continua: “Lo ha umiliato. Una persona che ti ama non ti può umiliare, non lo può fare. Quando uscivate può farti tutto. Ti ha fatto passare per un pagliaccio e uno sfi*ato”.

Nello scontro interviene anche Pasquale Laricchia che afferma di non essere per il perdono. Michele Cucuzza e Adriana Volpe, invece, tifano per il ritorno di fiamma. Pago ascolta tutti, poi, però, perde la pazienza e rivolgendosi a Salvo e Pasquale dice: “Sto passando per deficiente. Siete venuti ora uno e due quell’altro a dire…Non è che voi due potete girare intorno al fatto che sono un minchi*ne e io non posso rispondere”.

“Sono molto incaz*ato con lei, non per quello che è successo, ma per quello che c’è adesso. Mi ha cercato molto prima che entrassi al Grande Fratello, mi fa arrabbiare perché a questo punto non ci dovevamo arrivare, poteva essere tutto più semplice. Fuori le ho dato poca possibilità di chiarire”, precisa ancora l’artista 48enne.

Salvo Veneziano non gradisce lo scatto di Pago e replica: “Ti ha fatto fare una figura di mer*a, tienitela. E’ la nostra opinione. Ma ti ha fatto fare una figura di mer*a, dai. Io non ti voglio offendere perché mi stai simpatico. Stiamo dicendo semplicemente che ti ha fatto fare una brutta figura”. Pago insiste: “Il problema è che se tu puoi dire tutto e io non ti posso rispondere, no?”.

Salvo si innervosisce parecchio così invita Laricchia a uscire in giardino con lui. Pasquale si scusa con Pago, non vuole urtare i suoi sentimenti. Veneziano, invece, è infuriato per lo scontro e si allontana dicendo: “Andiamoci a fumare una sigaretta prima che mi ammazzo con questo”.

Pago, dopo esserci chiarito con Pasquale, raggiunge in giardino Salvo e si ristabilisce la calma. Pare tutto chiarito, ma quando il siciliano torna nel Privé, in Confessionale afferma di non aver gradito il comportamento del cantante e di aver un po’ cambiato idea su di lui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2020.