Pago e Serena Enardu: convivenza rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus

Pago e Serena Enardu devono bloccare i progetti di vita a due: la convivenza è rimandata a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Ora tutto è fermo, ma appena sarà possibile il cantante 48enne e l’ex tronista di Uomini e Donne 45enne riprenderanno a cercare casa. La coppia vuole trasferirsi a Milano, come svela l’artista a Uomini e Donne Magazine.

La convivenza è solo rimandata: il momento difficile che sta vivendo l’Italia impone a tutti un doveroso stop. E’ opportuno rimanere nelle proprie abitazioni e così fermare il contagio da Covid-19. Pago spiega: “E’ difficile tornare a Cagliari”. Lui e Serena Enardu desiderano stare a Milano. “Stiamo già cercando casa, anche se con questo clima le cose non sono semplici”, rivela ancora.

Finora non è ancora riuscito a portare via le sue cose dall’appartamento di Pavia, dove si era trasferito dopo l’addio con la mora, prima del ritorno di fiamma al GF Vip. Pacifico Settembre si augura il meglio, anche per il rapporto perché in passato “questo rimandare è stata una delle cause del nostro allontanamento”.

Pago finora ha frenato sulle nozze con Serena, ma se dovesse farle una proposta di matrimonio in futuro sceglierebbe “qualcosa di non troppo progettato, ma sorprendente”. E aggiunge: “Ci sarebbe un luogo importante per la nostra storia che potrebbe fare da cornice: un posto sul Lago Maggiore legato ai nostri primi mesi insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/3/2020.