Pago e Serena Enardu, liti e riappacificazioni al GF Vip: lei piange. Miriana Trevisan furiosa

Pago e Serena Enardu mettono fine all’idillio che li ha visti protagonisti nei primi giorni insieme nella Casa del GF Vip. Arrivano le prime liti e le successive riappacificazioni. Chi credeva che quel che è accaduto a Temptation Island Vip fosse ormai acqua passata, ha commesso un errore fatale. E’ già crisi: la mora piange e si dispera, il cantante poi la consola. Ma le crepe nel loro rapporto riemergono. Miriana Trevisan sarebbe furiosa. L’ex moglie dell’artista 48enne, madre del figlio Nicola, sarebbe dovuta entrare nella Casa a parlare con Serena, così ha confidato Alfonso Signorini in tv, ma, come chiarisce via social, non lo farà.

Pago non ha dimenticato quel che è accaduto a fine estate a Temptation Island Vip. Serena Enardu ne è convinta. Sabato sera la sarda si è messa a piangere: “Io ho fatto un percorso per ritrovare noi, tu invece vuoi ritrovare te, non noi, lo fai per te stesso, pensi sempre al passato, ma non è che io devo pagare tutta la vita. Se vuoi io me ne vado, se hai ancora bisogno di tempo me ne vado, non ho problemi. Tu vuoi la medaglia, vuoi fare la parte dell’eroe”.

La Enardu, in piena crisi, si è rifugiata in bagno, Pago l’ha raggiunta e le ha detto: “Non voglio che te ne vada, ti amo tantissimo. Ho solo bisogno di tempo”. Poi i due, tornati in salotto, hanno continuato a parlare. “A me non piacciono le persone che piacciono a te, però io non metto bocca. Tu sei capace di farti venire il malumore anche per queste cose sia nella vita fuori che qui dentro. Questa è una cosa che mi pesa. E’ palese questa differenza, io non cerco di non avere mai disappunti con te sulle persone che frequenti, te sì. Non puoi ogni volta che mi vedi interagire con una persona piuttosto che con un’altra reagire con la faccia da asilo”, ha precisato la 45enne

Pago le ha fatto presente che a volte è normale che si infastidisca, entrando in contraddizione con lei, Serena ha puntualizzato: “No, non può succedere. Le persone che sono qui dentro quanto possono valere nella nostra vita? Le conosco da 5 giorni. Già la situazione è abbastanza impegnativa… non puoi fare quella faccia tutte le volte”.

Il cantautore ha cercato di smorzare i toni e ha affermato ancora: “Non voglio che te ne vada, è un problema di mia insicurezza, vedo quello che hai fatto, ma non puoi non cercare di comprendere che in certi momenti mi sento insicuro. A volte ho questo senso di insicurezza, altre non ce l’ho. Non voglio che te paghi niente, ogni tanto mi capita di avere dei miei momenti di dubbio, lo sai che ci vuole più tempo. Devi farti volere bene da tutti e non farti votare”. L’ex tronista ha replicato lapidaria: “Difficile, io non vado da loro per non farmi nominare”.

Serena tra liti e riappacificazioni con Pago al GF Vip piange già lacrime amare. Miriana Trevisan,nonostante abbia fatto sapere sulle pagine di Spy che il figlio avuto dall'artista non segue più il papà in tv a causa della sua presenza, non entrerà nella Casa "Carissimi, non entrerò nella casa del #gfvip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa . Respect...", scrive su Instagram. Ma tutto potrebbe ancora succedere...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2020.