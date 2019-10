Pago e Serena Enardu si lasciano a Temptation Island Vip. Il cantante 48enne e l’ex volto di Uomini e Donne in questo ottobre avrebbero festeggiato i sette anni insieme, invece la storia arriva al capolinea. L’ultimo falò è carico di tensione e sofferenza, inevitabile la rottura. La 43enne, rimasta sola, chiede di vedere il single Alessandro, con cui sembra avere grande affinità. Sottolinea di essere abbattuta, ma di stare bene. Il ragazzo le dice: “Voglio far parte della tua felicità”.

Pago è carico di rabbia verso la compagna Serena Enardu al falò di confronto finale a Temptation Island Vip. Vuole la verità dopo tanta delusione per il comportamento della compagna. La mora sembra chiusa, continua a ripetere che è stata bene, si è sentita felice nei venti giorni lontana dal fidanzato. Il cantante alla fine sbotta.

“Io sono di là e fai quello che vuoi, poi fai le tue esperienze ma ti devi prendere le responsabilità di quello che fai - sottolinea devastato Pacifico Settembre - Davvero tu stavi aspettando che fossi io a chiamarti. Mi devi spiegare questa roba. Cosa vuol dire sto bene? Ti sembra normale a te tutta questa roba? Io ho visto te che ti piace un ragazzo. L'amore è verità. Se a te piace un'altra persona a me non me ne frega di stare con te, se ti piace un'altra persona. Mi devi dire fino a quanto arrivo questo stare bene”.

Serena Enardu gli rinfaccia di essere bisognosa di affetto, anche solo di un abbraccio. Nel rapporto da troppo tempo ha perso la gioia, la felicità. Con Alessandro Graziani, invece, prova emozioni che da tempo credeva dimenticate. “Ho bisogno di essere abbracciata, solo coccolata, mi basta quello. Mi dispiace che tu abbia visto questo e ci sia rimasto male. Io ti amo più di quanto mi ami tu, anche nei periodi difficili, io ho fatto di tutto, lascio perdere la mia felicità per inseguire la tua”, dice.

Alessia Marcuzzi si sente partecipe del dolore dei due. Dice che lei stessa in passato si è trovata in una situazione simile, in cui nessuno aveva il coraggio di dire per primo le cose che non andavano all’altro. Pago è distrutto, al punto che, implora Serena.

“Son venuto qui, ho pianto sperando che lei mi dicesse che mi ama ancora. Lei deve dirmelo, non sono io. non sono venuto a prenderti perché volevo farti stare bene, se tu mi dici ‘non ti voglio più’ per me è la vita. Se stai bene senza di me, stai bene. Dopo 7 anni io avevo paura che tu ti fossi innamorata di un altro ragazzo. Io ho fatto tutto quello che c'era da fare da parte mia”, sottolinea l’artista accorato.

Alla fine, spronata pure dalla Marcuzzi, Serena si sblocca e parla: “Ho una paura folla di tornare a quello che stavo vivendo prima. Per anni abbiamo vissuto un rapporto folle, non era un rapporto d'amore, di complicità, ci vedevamo perché ci dovevamo vedere. Il tuo è un amore incondizionato, se io potessi firmare qualcosa perché possa amarlo così, lo farei. Non può amare per due”.

Pago capisce che è arrivato il momento di andare per la sua strada. I due si lasciano. La Enardu, rimasta sola, confessa a d Alessia di non credere più di amarlo, anche se gli vuole molto bene. Chiede alla produzione di poter incontrare il single 28enne e va da lui. I due si abbracciano. Potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.