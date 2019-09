Pago a Temptation Island Vip festeggia un compleanno assai amaro. E’ disperato e in lacrime: mai si sarebbe aspettato un comportamento così sfacciato da parte della sua fidanzata, Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne dopo solo pochi giorni è già intima con il single Alessandro con cui ha feeling. Pacifico Settembre è “allibito”, parole sue. Al falò durante la prima puntata del reality, davanti ad Alessia Marcuzzi, dopo aver visto video su video, anche nei giorni precedenti al Pinettu, esclama: “Come ho fatto a stare 6 anni e mezzo con questa demente?”. Poi aggiunge: “Mi viene da piangere”.

A Temptation Island Vip Serena Enardu dà subito sfogo a tutte le sue frustrazioni sul rapporto con Pago. “Io e Pago ci vogliamo molto bene – racconta arrendevole – c'è stima tra di noi, ma sembriamo fratello e sorella”. Non si limita a questo, affonda il coltello nella piaga: “Manca quella cosa in più che deve esserci in un rapporto di coppia. A lui basta tenermi accanto a sé sul divano per accendersi. A me no. Io faccio tanto sforzo per stare con lui perché a volte non ne ho proprio voglia. Non sono completamente felice. Però non è facile trovare una persona pulita come lui, perciò mi dico che anche se manca qualcosa posso lasciare tutto così”, dice. Poi si avvicina sempre di più ad Alessandro. Pago guarda i filmati e rimane basito. Ha gli occhi lucidi. Non riesce a credere ai suoi occhi.

VIDEO

"Sento di avere tutto il peso delle responsabilità sulle spalle – continua la sua compagna – Mi dico che la mia vita non può essere così. Lui dice che gli basta avermi accanto ma a me no. A volte rientra già stanco. Entra in macchina e non dice una parole, ma che senso ha?".

Al falò Pago mentre vede Serena sempre più vicina ad Alessandro dice: “Come ho fatto a stare sei anni e mezzo con questa demente?”. Poi al terzo video decide di interrompere la visione: “Ale non ci credo, sono senza parole, allibito. Che devo aspettare? Io se decido di chiudere una porta la chiudo. Mi viene da piangere. Non siamo ragazzini, può fare quello che vuole. Non mi sta mancando di rispetto con il ballo ma anche le parole. Io oggi compio 48 anni e non mi merito questa roba qua, non le ho mai mancato di rispetto”.

E ancora: “Se decido di chiudere una porta, la chiudo. Talvolta fatico a chiuderla perché so che se lo faccio non la apro più. L'ho sempre trattata come una principessa, anche se avrò i miei difetti. Non mi merito tutto questo e penso che da una cosa del genere sia difficile tornare indietro". E’ crisi assoluta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2019.