Le regine della tv ci sono tutte: alla presentazione dei palinsesti Rai 2019-2020 a Milano Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Elisa Isoardi si prendono di riflettori. Non possono mancare Lorella Cuccarini, Mara Venier, Milly Carlucci, che avranno programmi di prima fascia in calendario. Riflettori puntati pure su Simona Ventura, Roberta Morise ed Eleonora Daniele.

Non viene ancora annunciato il conduttore di Sanremo: è lotta a due tra Amadeus e Alessandro Cattelan per essere al timone del festival, ma alcune le novità alla presentazione dei palinsesti Rai 2019-2020 a Milano. Una maratona lunghissima in cui le regine della televisione sono protagoniste.

Caterina Balivo, bellissima, sta già preparando il suo ormai collaudato “Vieni da me”, in onda su Rai Uno. Pure Bianca Guaccero rimane alla conduzione di “Detto fatto”, che ha registrato ottimi ascolti con l’attrice. Elisa Isoardi torna a “La prova del cuoco”, che si migliorerà ancora per tornare in vetta e battere la concorrenza. Eleganti, disinvolte, sorridenti, le tre belle del piccolo schermo sono felici.

Oltre a “Domenica in”, che parte il 15 settembre, Mara Venier condurrà “La porta dei sogni”, uno show che celebra le storie, in onda dal 20 dicembre. Per lei ci sarà anche la radio, sempre targata Rai, con un programma tutto suo.

Nel day time Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno “La vita in diretta”: la più amata dagli italiani torna in auge e fa centro. Eleonora Daniele è confermatissima al timone di “Storie italiane” dal 9 settembre alle 10.30, sempre su Rai Uno.

Simona Ventura è la stella di Rai Due dove farà un programma sportivo di domenica dalle 12 alle 13. Via libera per il ‘suo’ “The Voice”. Sarà anche la voce narrante de “Il Collegio”, al posto di Giancarlo Magalli.

Roberta Morise affiancherà ancora proprio Magalli ne “I Fatti Vostri” sempre su Rai Due. Il programma sembrava in forse, invece si farà.

Milly Carlucci raddoppia: oltre al confermato “Ballando con le stelle”, cui tutto il suo cast, la bionda guiderà su Rai Uno un nuovo show che avrà come protagonisti alcuni vip che si esibiranno in performance canore, ma con i volti celati da maschere. “Masked”, questo il titolo del reality musicale, vedrà Milly rivestire il ruolo non solo di presentatrice, ma pure di direttrice artistica.

Le sovrane incontrastate della televisione alla presentazione dei palinsesti Rai 2019-2020 a Milano sono incontenibili dalla gioia. Unica assente, al momento senza una trasmissione sua, è Antonella Clerici…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2019.